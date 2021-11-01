У Британії зростає кількість дітей з опіками. Вони їх отримують, коли варять печиво з «Гри в кальмара»

Британська опікова асоціація повідомляє про зростання кількості дітей, яким потрібна трансплантація шкіри. Опіки вони отримали під час TikTok-флешмобу (#honeycomb) — у домашніх умовах потрібно з нуля зварити печиво дальгона, яке показали у серіалі від Netflix «Гра в кальмара».

Про це повідомляє Daily Mail.

«Проблема» цього печива полягає в тому, що для його приготування треба розплавити цукор при температурі +150 °C для створення липкої суміші, але вона прилипає до шкіри, як клей. З моменту виходу серіалу до спеціальних опікових відділень Британії із серйозними опіками потрапив ряд дітей віком від 11 до 15 років.

Заступник голови опікової асоціації професор Кайван Шокроллахі стурбований тим, що зростання кількості дітей, які отримали травми внаслідок наслідування тренду, може стати «верхівкою айсберга».