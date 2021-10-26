Неизвестный номер. В США заблудившийся путешественник сутки не отвечал на звонки спасателей

Пекельце

В американском штате Колорадо на горе Элберт заблудившийся путешественник почти 24 часа игнорировал звонки спасательных команд, потому что не узнал номер телефона.

Об этом со ссылкой на службу спасения округа Лейк сообщают WHDH и New York Post.

Мужчина ушел в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили вечером того же дня. Спасатели пытались дозвониться до мужчины и когда поняли, что это бесполезно — направили команду на поиски. Спасателям пришлось всю ночь искать туриста в местах, где чаще всего теряются люди.

Утром спасателям сообщили, что мужчина нашелся. Он сошел с тропы и искал свой автомобиль всю ночь, пока его не нашел. Спасателям он объяснил, что не отвечал на звонки, поскольку видел неизвестный номер.

Поисково-спасательная служба округа в своем пресс-релизе призвала людей отвечать на неизвестные звонки в экстренных ситуациях.