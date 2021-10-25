В Нидерландах психолог заявил, что продал «порошок для суицида» более чем 100 людям

Пекельце

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Нидерландский психолог Вим ван Дейк заявил, что продал «порошок для самоубийства» более чем 100 своим пациентам.

Об этом пишет The Guardian.

«Я осознаю последствия своей истории. Мне все равно. Я хочу, чтобы социальная обеспокоенность стали настолько сильной, что судебные органы не смогли бы ее игнорировать. Мне все равно, арестуют меня или посадят в тюрьму», — объяснил свои действия врач в интервью De Volkskrant.

Согласно законодательству Нидерландов, врач может помочь неизлечимо больному пациенту добровольно уйти из жизни только в ответ на «хорошо продуманную просьбу».

Ван Дейк является членом Coöperatie Laatste Wil, организации, которая выступает за более либеральное законодательство в отношении эвтаназии. Он присоединился к ней в 2013 году после смерти жены. Ван Дейк рассказал, что предлагал людям, присутствующим на встречах членов организации, остаться после ухода модератора, чтобы он мог продать им препарат для самоубийства по €50 за дозу.

Главу Coöperatie Laatse Wil Йоса ван Вийка задерживали в сентябре по подозрению в причастности к преступной организации. Сообщается, что максимальный срок тюремного заключения в Нидерландах за помощь в самоубийстве составляет три года.