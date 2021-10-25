В Нидерландах психолог заявил, что продал «порошок для суицида» более чем 100 людям

Нидерландский психолог Вим ван Дейк заявил, что продал «порошок для самоубийства» более чем 100 своим пациентам.
Об этом пишет The Guardian.
«Я осознаю последствия своей истории. Мне все равно. Я хочу, чтобы социальная обеспокоенность стали настолько сильной, что судебные органы не смогли бы ее игнорировать. Мне все равно, арестуют меня или посадят в тюрьму», — объяснил свои действия врач в интервью De Volkskrant.
Согласно законодательству Нидерландов, врач может помочь неизлечимо больному пациенту добровольно уйти из жизни только в ответ на «хорошо продуманную просьбу».
Ван Дейк является членом Coöperatie Laatste Wil, организации, которая выступает за более либеральное законодательство в отношении эвтаназии. Он присоединился к ней в 2013 году после смерти жены. Ван Дейк рассказал, что предлагал людям, присутствующим на встречах членов организации, остаться после ухода модератора, чтобы он мог продать им препарат для самоубийства по €50 за дозу.
Главу Coöperatie Laatse Wil Йоса ван Вийка задерживали в сентябре по подозрению в причастности к преступной организации. Сообщается, что максимальный срок тюремного заключения в Нидерландах за помощь в самоубийстве составляет три года.
- Кабинет министров Австрии согласовал законопроект о предоставлении гражданам права на пассивную добровольную эвтаназию или «ассистированное самоубийство», когда пациент с неизлечимой болезнью самостоятельно принимает смертоносный препарат при одобрении и содействии врача.
- В марте 2021 Испания стала шестой страной в мире и четвертой в Европе, узаконила эвтаназию. На сегодняшний день эвтаназия, в том или ином виде, узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не узаконены.
- В конце января парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Однако в середине марта Конституционный суд заблокировал этот закон, заявив, что он неточно описывает обстоятельства, позволяющие добровольных уход из жизни.