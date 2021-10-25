У Нідерландах психолог заявив, що продав «порошок для суїциду» більш ніж 100 людям

Нідерландський психолог Вім ван Дейк заявив, що продав «порошок для самогубства» більш ніж сотні людей.

Про це пише The Guardian.

«Я усвідомлюю наслідки своєї історії. Мені все одно. Я хочу, аби соціальне занепокоєння стало настільки сильним, щоб судові органи не могли його ігнорувати. Мені все одно, заарештують мене або посадять у вʼязницю», — пояснив свої дії лікар в інтервʼю De Volkskrant.

Згідно з нідерландським законодавством, лікар може допомогти невиліковно хворому пацієнту добровільно піти з життя тільки у відповідь на «добре продумане, обґрунтоване прохання».

Ван Дейк є членом Coöperatie Laatste Wil, організації, яка виступає за більш ліберальне законодавство щодо евтаназії. Він приєднався до неї у 2013 році після смерті дружини. Ван Дейк розповів, що пропонував людям, присутнім на зустрічах членів організації, залишитися після завершення заходу, щоб він міг продати їм препарат для самогубства по €50 за дозу.

Главу Coöperatie Laatse Wil Йоса ван Війка затримували у вересні за підозрою в причетності до злочинної організації. Повідомляється, що максимальний термін тюремного увʼязнення в Нідерландах за допомогу в самогубстві становить три роки.