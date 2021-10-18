В Англии родителей просят не разрешать детям смотреть «Игру в кальмара» — они повторяют сцены из сериала
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Англии в графстве Бедфордшир образовательный совет по вопросом безопасности призвал родителей не позволять детям смотреть сериал «Игра в кальмара» от Netflix из-за количества жестокого контента. Они уже в школах копируют игры из сериала.
Об этом сообщает Daily Mail.
Образовательный совет по вопросом безопасности разослал электронное письмо с предупреждением всем родителям и опекунам и посоветовала «быть бдительными» после сообщений о том, что дети на детских площадках уже копируют игры из сериала (в шоу они заканчивались смертью для тех, кто проиграл).
Однако не только Образовательный совет взялся предупреждать родителей по поводу этого сериала — школы уже напрямую просят не позволять детям его смотреть. Школьные психологи отметили, что «Игра в кальмара» может нанести ущерб «социальному и эмоциональному развитии» детям, которым рано это смотреть (сериал имеет возрастное ограничение: шестнадцать плюс). Эти игры также могут побудить их «стоять в стороне» в ситуации, когда обижают сверстников.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни. Сериал за первый месяц после релиза принес компании Netflix $891,1 миллиона. На его производство (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона.
- Из-за «взрыва трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипонов) — на 7 800%.