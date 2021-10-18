В Англии родителей просят не разрешать детям смотреть «Игру в кальмара» — они повторяют сцены из сериала

Пекельце

В Англии в графстве Бедфордшир образовательный совет по вопросом безопасности призвал родителей не позволять детям смотреть сериал «Игра в кальмара» от Netflix из-за количества жестокого контента. Они уже в школах копируют игры из сериала.

Об этом сообщает Daily Mail.

Образовательный совет по вопросом безопасности разослал электронное письмо с предупреждением всем родителям и опекунам и посоветовала «быть бдительными» после сообщений о том, что дети на детских площадках уже копируют игры из сериала (в шоу они заканчивались смертью для тех, кто проиграл).

Однако не только Образовательный совет взялся предупреждать родителей по поводу этого сериала — школы уже напрямую просят не позволять детям его смотреть. Школьные психологи отметили, что «Игра в кальмара» может нанести ущерб «социальному и эмоциональному развитии» детям, которым рано это смотреть (сериал имеет возрастное ограничение: шестнадцать плюс). Эти игры также могут побудить их «стоять в стороне» в ситуации, когда обижают сверстников.