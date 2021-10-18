В Англии родителей просят не разрешать детям смотреть «Игру в кальмара» — они повторяют сцены из сериала

В Англии в графстве Бедфордшир образовательный совет по вопросом безопасности призвал родителей не позволять детям смотреть сериал «Игра в кальмара» от Netflix из-за количества жестокого контента. Они уже в школах копируют игры из сериала.

Об этом сообщает Daily Mail.

Образовательный совет по вопросом безопасности разослал электронное письмо с предупреждением всем родителям и опекунам и посоветовала «быть бдительными» после сообщений о том, что дети на детских площадках уже копируют игры из сериала (в шоу они заканчивались смертью для тех, кто проиграл).