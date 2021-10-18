В Англії батьків просять не дозволяти дітям дивитись «Гру в кальмара» — вони повторюють сцени з серіалу

В Англії у графстві Бедфордшир освітня рада з питань безпеки закликала батьків не дозволяти дітям дивитися серіал «Гра в кальмара» від Netflix через кількість жорстокого контенту. Вони вже у школах копіюють ігри з серіалу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Освітня рада з питань безпеки розіслала електронного листа із попередженням всім батькам і опікунам і порадила «бути пильними» після повідомлень про те, що діти на дитячих майданчиках вже копіюють ігри з серіалу (у шоу вони закінчувались смертю для тих, хто програв).