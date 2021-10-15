В Англии мужчина позвонил в полицию и попросил забрать у него из холодильника гнилую курицу

Пекельце

JK Sloan / Unsplash

В Англии, в долине Темзы мужчина позвонил в службу 999 и попросил полицию «прислать машину» и вытащить гнилую курицу из его холодильника после того, как сотрудники супермаркета Tesco отказались помочь.

Об этом сообщает Mirror.

«Я купил курицу и положил ее в холодильник, не открывая пакет. А когда открыл, то запах был просто отвратительный, гнилостный. Я не знаю, что с этим делать, вы можете мне что-то посоветовать?» — спросил мужчина. Полицейский на линии посоветовал ему связаться с супермаркетом и решить это «гражданское дело».

Однако мужчина не положил трубку, а продолжил просить о помощи полицию.

«Если бы я заплатил за ваш бензин, вы могли бы выслать мне машину?» — спросил он. Оператор ответил: «Нет, к сожалению, сейчас мы занимаемся преступлениями. В наши обязанности не входит приходить и забирать гнилую курицу из холодильника».

Полиция обнародовала запись разговора с мужчиной в рамках своей кампании «Подумай, прежде чем звонить». Однако в комментариях люди заявили, что пристыдить пожилого человека — это не способ решить проблему.