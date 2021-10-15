В Англії чоловік зателефонував до поліції та попросив забрати у нього з холодильника гнилу курку

В Англії, у долині Темзи чоловік зателефонував в службу 999 і попросив поліцію «надіслати машину» і вийняти гнилу курку з його холодильника після того, як співробітники супермаркету Tesco відмовилися допомогти.

Про це повідомляє Mirror.

«Я купив курку і поклав її в холодильник, не відкриваючи пакет. А коли відкрив, то запах був просто огидний, гнильний. Я не знаю, що з цим робити, ви можете мені щось порадити?» — запитав чоловік. Поліцейський на лінії порадив йому звʼязатися із супермаркетом і вирішити цю «цивільну справу».