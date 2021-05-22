Жителей США попросили не целоваться с домашней птицей — фиксируются случаи заражения сальмонеллезом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвал жителей страны не целовать домашнюю птицу из-за вспышки сальмонеллеза.

Об этом сообщает BBC.

CDC заявил о вспышке болезни после того, как в 43 штатах было зарегистрировано 163 случая заболевания. Инфицирование произошло после контактов с домашней птицей.

«Не целуйте и не обнимайте птиц, так как это может привести к попаданию микробов в рот и вызвать заболевание», — заявили в CDC.

Там предупредили, что домашняя птица, такая как курица и утка, может переносить микробы сальмонеллы, даже если выглядит здоровой и чистой. Инфекция может вызвать жар, диарею, боль в желудке и рвоту. Большинство людей выздоравливают без лечения, но более тяжелые случаи могут привести к смерти.

По данным CDC, треть заболевших — дети моложе пяти лет. По оценкам экспертов, бактерии сальмонеллы, которые можно найти в сыром или недоваренном мясе, яйцах или других пищевых продуктах, вызывают около 1,35 миллиона заражений в США каждый год и 420 смертей.