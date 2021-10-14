Пекельце

Российское генконсульство в Харькове «поздравило» украинцев с Днем защитников и защитниц критикой Путина: Осознаем низость политики РФ

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Украина 14 октября празднует День защитников и защитниц, к поздравлениям украинцев присоединилось Генконсульство России в Харькове.

Утром на странице консульства в Instagram появилось поздравление с праздником.

«Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине», — отмечается в заметке от имени генконсула Игоря Демяненко.

Согласно тексту публикации, сотрудники консульства якобы не поддерживают политику России в отношении Украины.

«В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедности. Понимаем, что, скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!» — говорится в заявлении.

В следующей публикации на странице Генконсульства РФ в Харькове выложен поименный список агентов ФСБ, разведчиков, сотрудников Генштаба ВС РФ и российского МИД:

Сотрудники спецподразделения СВР РФ «Заслон»:

Сотрудники МИД РФ:

Сотрудники ГУ ГШ ВС РФ:

Административно-технический персонал:

Сотрудники из числа граждан Украины (коллаборационисты):

Кроме этого, в публикации приведен список «агентов ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб»:

Отметим, вероятно, страницу генконсульства взломали неизвестные.