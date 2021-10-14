Российское генконсульство в Харькове «поздравило» украинцев с Днем защитников и защитниц критикой Путина: Осознаем низость политики РФ

Украина 14 октября празднует День защитников и защитниц, к поздравлениям украинцев присоединилось Генконсульство России в Харькове.

Утром на странице консульства в Instagram появилось поздравление с праздником.

«Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине», — отмечается в заметке от имени генконсула Игоря Демяненко.

Согласно тексту публикации, сотрудники консульства якобы не поддерживают политику России в отношении Украины.

«В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедности. Понимаем, что, скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!» — говорится в заявлении.

В следующей публикации на странице Генконсульства РФ в Харькове выложен поименный список агентов ФСБ, разведчиков, сотрудников Генштаба ВС РФ и российского МИД:

Сотрудники спецподразделения СВР РФ «Заслон»:

Алексеев Антон, 29.06.1994 г. р.;

Графов Алексей, 31.12.1977 г. р.;

Панин Александр, 18.03.1986 г. р.;

Перов Алексей, 22.06.1987 г. р.

Сотрудники МИД РФ:

Демяненко Игорь, 19.06.1963 г. р., генеральный консул;

Чернега Олег, 19.08.1983 г. р., вице-консул.

Сотрудники ГУ ГШ ВС РФ:

Комиссарчук Николай, 01.03.1975 г. р., атташе;

Сатункин Михаил, 31.07.1977 г. р., консул-советник.

Административно-технический персонал:

Пауданен Елена, 21.07.1961 г. р.;

Гордеев Алексей, 21.09.1976 г. р.;

Журба Дмитрий, 14.09.1975 г. р.;

Корсаков Олег, 08.10.1961 г. р.;

Гордеева Жанна, 28.08.1975 г. р.;

Журба Юлия, 21.09.1979 г. р.;

Корсакова Любовь, 06.03.1964 г. р.

Сотрудники из числа граждан Украины (коллаборационисты):

Павлова Марина, 03.02.1983 г. р.;

Блиндерова Елена, 22.11.1978 г. р.;

Данилюк Мария, 01.08.1985 г. р.;

Криштофорова Лариса, 08.02.1977 г. р.;

Ноздрачева Татьяна, 16.11.1958 г. р.;

Осауленко Сергей, 04.10.1964 г. р.;

Верлока Петр, 29.06.1953 г. р.;

Реута Татьяна, 01.10.1967 г. р.

Кроме этого, в публикации приведен список «агентов ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб»:

Ляшевский Виктор, 17.07.1955 г. р.;

Коваль Владимир, 17.06.1960 г. р.;

Конарев Владимир, 18.02.1956 г. р.;

Мельниченко Андрей, 02.08.1984 г. р.;

Ляшенко Николай, 08.03.1949 г. р.;

Чесноков Александр, 13.06.1953 г. р.;

Чумаков Николай, 14.06.1956 г. р.

Отметим, вероятно, страницу генконсульства взломали неизвестные.