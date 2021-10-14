Російське генконсульство в Харкові «привітало» українців із Днем захисників і захисниць критикою Путіна: Усвідомлюємо ницість політики РФ

Україна 14 жовтня святкує День захисників і захисниць, до привітань українців долучилося Генконсульство Росії в Харкові.

Зранку на сторінці консульства в Instagram з’явилося привітання зі святом.

«Бажаємо вам богатирського здоровʼя, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою. Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну пʼядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні», — наголошується в дописі від імені генконсула Ігоря Дем’яненка.

Згідно з текстом публікації, працівники консульства нібито не підтримують політику Росії стосовно України.

«У той час, коли політичне керівництво Росії підступно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах. Розуміємо, що, найімовірніше, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!» — йдеться в заяві.

У наступній публікації на сторінці Генконсульства РФ у Харкові викладений поіменний список агентів ФСБ, розвідників, працівників Генштабу ВС РФ і російського МЗС:

Співробітники спецпідрозділу СВР РФ «Заслін»:

Алексєєв Антон, 29.06.1994 р. н.;

Графов Олексій, 31.12.1977 р. н.;

Панін Олександр, 18.03.1986 р. н.;

Перов Олексій, 22.06.1987 р. н.

Співробітники МЗС РФ:

Дем’яненко Ігор, 19.06.1963 р. н., генеральний консул;

Чернега Олег, 19.08.1983 р. н., віцеконсул.

Співробітники ГУ ГШ ЗС РФ:

Коміссарчук Микола, 01.03.1975 р. н., аташе;

Сатункін Михайло, 31.07.1977 р. н., консул-радник.

Адміністративно-технічний персонал:

Пауданен Олена, 21.07.1961 р. н.;

Гордєєв Олексій, 21.09.1976 р. н.;

Журба Дмитро, 14.09.1975 р. н.;

Корсаков Олег, 08.10.1961 р. н.;

Гордєєва Жанна, 28.08.1975 р. н.;

Журба Юлія, 21.09.1979 р. н.;

Корсакова Любов, 06.03.1964 р. н.

Співробітники з числа громадян України (колабораціоністи):

Павлова Марина, 03.02.1983 р. н.;

Бліндерова Олена, 22.11.1978 р. н.;

Данилюк Марія, 01.08.1985 р. н.;

Криштофорова Лариса, 08.02.1977 р. н.;

Ноздрачова Тетяна, 16.11.1958 р. н.;

Осауленко Сергій, 04.10.1964 р. н.;

Верлока Петро, ​​29.06.1953 р. н.;

Реута Тетяна, 01.10.1967 р. н.

Окрім цього, у публікації наведений список «агентів ФСБ на території Харкова, яких з ганьбою вигнали з лав українських спецслужб»:

Ляшевський Віктор, 17.07.1955 р. н.;

Коваль Володимир, 17.06.1960 р. н.;

Конарев Володимир, 18.02.1956 р. н.;

Мельниченко Андрій, 02.08.1984 р. н.;

Ляшенко Микола, 08.03.1949 р. н.;

Чесноков Олександр, 13.06.1953 р. н.;

Чумаков Микола, 14.06.1956 р. н.

Зазначимо, ймовірно, сторінка генконсульства була зламана невідомими.