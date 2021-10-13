В КНДР отреагировали на успех сериала «Игра в кальмара» и заявили, что он показывает «аморальность» Южной Кореи
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Северной Корее отреагировали на успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и заявили, что он отражает «коррупцию и безнравственность» юга.
Статья опубликована в пропагандистском издании Arirang Meari.
«Недавно вышедшая телевизионная драма «Игра в кальмара», которая набирает популярность, разоблачает действительность южнокорейского общества, в котором наблюдается рост коррупции и аморальности, а негодяи — обычное дело. [...] В телесериале ярко изображено, как сотни людей, вынужденных жить адской жизнью в невыносимых долгах, участвуют в жестокой игре, в которой они убивают друг друга, чтобы выиграть приз. Это заставляет людей осознать печальную реальность ужасного южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в крайнюю конкуренцию, а их человечность уничтожается», — заявили в КНДР.
Также северокорейские пропагандисты рассказывают о том, что в Южной Корее с бедными людьми ведут себя «как с шахматными фигурами для богатых» и что этот сериал символизирует «современное общество той страны».
Отметим, что в КНДР запрещена южнокорейская поп-культура (телешоу и музыка), нарушителей могут оштрафовать и даже отправить в тюрьму.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но в случае проигрыша они погибнут.
- Из-за «взрыва трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипонов) — аж на 7 800%.