В КНДР отреагировали на успех сериала «Игра в кальмара» и заявили, что он показывает «аморальность» Южной Кореи

В Северной Корее отреагировали на успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и заявили, что он отражает «коррупцию и безнравственность» юга.

Статья опубликована в пропагандистском издании Arirang Meari.

«Недавно вышедшая телевизионная драма «Игра в кальмара», которая набирает популярность, разоблачает действительность южнокорейского общества, в котором наблюдается рост коррупции и аморальности, а негодяи — обычное дело. [...] В телесериале ярко изображено, как сотни людей, вынужденных жить адской жизнью в невыносимых долгах, участвуют в жестокой игре, в которой они убивают друг друга, чтобы выиграть приз. Это заставляет людей осознать печальную реальность ужасного южнокорейского общества, в котором люди вынуждены вступать в крайнюю конкуренцию, а их человечность уничтожается», — заявили в КНДР.

Также северокорейские пропагандисты рассказывают о том, что в Южной Корее с бедными людьми ведут себя «как с шахматными фигурами для богатых» и что этот сериал символизирует «современное общество той страны».