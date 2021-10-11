В Англии фермеры приобрели альпак, чтобы те были «бодигардами» для индюков и защищали их от лисиц

Пекельце

Dong Cheng / Unsplash

В Англии владельцы индюшачьей фермы привезли из Южной Америки альпак, чтобы те защищали птиц от голодных лисиц, которые постоянно наносят ущерб бизнесу — особенно это ощутимо перед Рождеством.

Об этом сообщает Mirror.

Речь идет о ферме Copas Traditional Turkeys в графстве Беркшир. Владелец фермы господин Копас рассказал, что альпаки используются во всем мире для отпугивания диких собак и койотов.

«У нас всегда были собаки, которые охраняют птиц, но они не могут находиться на пастбище все время, в отличие от альпак, которые остаются там днем и ночью», — добавил он.

Идея пришла Копасу в голову в 2015 году после того, как серия нападений лисиц привела к гибели сотен птиц на ферме. Альпаки агрессивно реагируют на лис, так как в дикой природе те пытаются убить их детенышей.

«Альпаки очень территориальные, и, хотя они кажутся непокорными, они послушны и довольно счастливо сосуществуют с индейками», — сказал Копас.

Copas Traditional Turkeys farm

Глава ассоциации Traditional Farm Fresh Turkey Кейт Мартин предположила, что из-за нехватки квалифицированных рабочих на европейских фермах супермаркетам недостает птицы, поэтому ее как никогда нужно защищать. Мартин добавила, что в этом году уже разместили «беспрецедентное количество» заказов на индейку. По данным издания Metro, некоторые фермы сообщили о получении в пять раз больше заказов, чем в 2020 году.