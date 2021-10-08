Дочь Кадырова в 22 года стала министром культуры Чечни. Первую госдолжность она получила год назад
- Автор:
- Костя Андрейковец
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22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила должность министра культуры республики.
Об этом сообщает госканал «Грозный».
Старшая дочь Кадырова Айшат с сентября 2020 года занимала пост первого заместителя министра культуры Чечни. Как отметил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, за это время она «успела внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров».
Уступивший ей место министра Хож-Бауди Дааев поздравил Айшат, не указав причины своего увольнения.
До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Бренд в 2009 году создала жена Кадырова Медни, а затем передала управление дочери.
- На сентябрьских выборах в России в своей республике Рамзан Кадыров набрал 99,7% голосов. Кадыров находится у власти с 2007 года. Вся политика Чечни строится на приказах и воле Кадырова.