Бывшая первая ракетка мира Маррей оставил сохнуть кроссовки под авто и их украли — вместе с обручальным кольцом на шнурках

Пекельце

Marc / Flickr

В Калифорнии бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей оставил под машиной сохнуть кроссовки, но их украли вместе с обручальным кольцом, которое он носит привязанным к шнуркам.

Об этом он сообщил в Instagram в четверг, 7 октября.

Спортсмен сейчас выступает на турнире Индиан-Уэллс Мастерс. Он оставил под машиной «влажные и потные» теннисные кроссовки, чтобы они там высохли, но кто-то их украл. Однако трехкратный победитель турниров Большого шлема надеется вернуть кольцо, которое было привязано к шнуркам (кольцо к шнуркам Маррей привязывает, потому что не может играть, когда оно на пальце). Он попросил помощи у пользователей социальных сетей и предложил вознаграждение.

«Да, я знаю, что я идиот, и оглядываясь назад, это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Какой должна быть награда за то, чтобы получить его [кольцо] обратно?» — написал он в Instagram.

«Здесь 38—39 °С, поэтому мои теннисные туфли достаточно влажные, потные и воняют. Когда я добрался до отеля, я решил, что ботинкам нужен воздух, мне нужно немного их высушить. У меня нет балкона, и я не хотел оставлять их в своей комнате из-за вони, поэтому подумал, что оставлю обувь под машиной, чтобы дать им проветриться и просохнуть за ночь. Когда я вернулся к машине утром, обуви уже не было, мои теннисные кроссовки для турнира украли», — добавил теннисист в видео.