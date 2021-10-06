В Иерусалиме археологи нашли частный туалет, которому почти 3 тысячи лет
- Автор:
- София Ходева
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Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority
Израильские археологи во время раскопок нашли в Иерусалиме редкий древний туалет, которому почти 2 700 лет. Тогда собственные ванные комнаты были роскошью.
Об этом сообщает Associated Press.
Израильское управление древностями заявило, что гладкий резной известняковый туалет нашли в прямоугольной кабине, которая была частью особняка с видом на Старый город.
«В древности частная туалетная кабинка была очень редким явлением — на сегодня археологи нашли всего несколько таких, — сказал руководитель раскопок Яков Биллиг. — Только богатые могли позволить себе личные туалеты».
Он добавил, что известный раввин тех времен однажды предположил, что быть богатым — это «иметь туалет возле своего стола».
По его словам, в септике нашли кости животных и керамику. Впоследствии их проанализируют, чтобы узнать больше о рационе и образе жизни людей той эпохи.
Кроме туалета, археологи обнаружили каменные колонны и сказали, что рядом был фруктовый сад — это еще одно доказательство того, что там жили богачи.
- Иерусалим — древний ближневосточный город между Средиземным и Мертвым морями. Один из древнейших городов мира, центр трех религий — иудаизма, христианства и ислама, столица древнего Иудейского царства. Город был основан около 5 000 лет назад, сейчас его архитектура — это смесь памятников истории различных культур и народов.