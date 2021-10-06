В Иерусалиме археологи нашли частный туалет, которому почти 3 тысячи лет

Израильские археологи во время раскопок нашли в Иерусалиме редкий древний туалет, которому почти 2 700 лет. Тогда собственные ванные комнаты были роскошью.

Об этом сообщает Associated Press.

Израильское управление древностями заявило, что гладкий резной известняковый туалет нашли в прямоугольной кабине, которая была частью особняка с видом на Старый город.

«В древности частная туалетная кабинка была очень редким явлением — на сегодня археологи нашли всего несколько таких, — сказал руководитель раскопок Яков Биллиг. — Только богатые могли позволить себе личные туалеты».

Он добавил, что известный раввин тех времен однажды предположил, что быть богатым — это «иметь туалет возле своего стола».