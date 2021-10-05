Netflix отредактирует сцену из сериала «Игра в кальмара», где засветили реальный номер телефона

Пекельце

Стриминговий сервис Netflix отредактирует сцену из сериала «Игра в кальмара» (Squid Game) после того, как случайно показал номер телефона реального человека, что привело к шквалу «неприятных звонков».

Об этом сообщает Independent.

В сериале показано несколько кадров, на которых номер телефона видно на визитной карточке. В большинстве таких случаев используют поддельные номера, однако создатели Squid Game случайно использовали настоящий номер, принадлежащий корейцу, которому теперь ежедневно поступают тысячи звонков — и днем, и ночью.

Реальный номер телефона был показан в первом эпизоде: он был написан на визитке, которую на станции метро передал одному из героев мужчина в черном костюме.

Netflix вмешался, чтобы удалить эти кадры с номером, чтобы защитить конфиденциальность владельца номера.

«Совместно с продюсерской компанией мы работаем над решением этого вопроса, включая редактированием сцен с телефонными номерами, где это необходимо», — сказал представитель стримингового сервиса.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым успешным шоу сервиса Netflix на сегодняшний день. Из-за такого «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband даже подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза).