Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара», де засвітили реальний номер телефону

Стримінговий сервіс Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара» (Squid Game) після того, як випадково показав номер телефону реальної людини, що призвело до шквалу «неприємних дзвінків».

Про це повідомляє Independent.

У серіалі показано кілька кадрів, на яких номер телефону видно на візитній картці. У більшості таких випадків використовують підроблені номери, однак творці Squid Game випадково використовували справжній номер, що належить корейцеві, якому тепер щодня надходять тисячі дзвінків — і вдень, і вночі.

Реальний номер телефону був показаний в першому епізоді: він був написаний на візитівці, яку на станції метро передав одному з героїв чоловік у чорному костюмі.