Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара», де засвітили реальний номер телефону

Стримінговий сервіс Netflix відредагує сцену з серіалу «Гра в кальмара» (Squid Game) після того, як випадково показав номер телефону реальної людини, що призвело до шквалу «неприємних дзвінків».
Про це повідомляє Independent.
У серіалі показано кілька кадрів, на яких номер телефону видно на візитній картці. У більшості таких випадків використовують підроблені номери, однак творці Squid Game випадково використовували справжній номер, що належить корейцеві, якому тепер щодня надходять тисячі дзвінків — і вдень, і вночі.
Реальний номер телефону був показаний в першому епізоді: він був написаний на візитівці, яку на станції метро передав одному з героїв чоловік у чорному костюмі.
Netflix втрутився, щоб видалити ці кадри з номером, щоб захистити конфіденційність власника номера.
«Спільно з продюсерською компанією ми працюємо над вирішенням цього питання, включно з редагуванням сцен з телефонними номерами, де це необхідно», — сказав представник стримінгового сервісу.
Серіал «Гра в кальмара» став найуспішнішим шоу сервісу Netflix на сьогоднішній день. Через такий «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband навіть подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази).
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» — це трилер на виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі, де групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей — але якщо програєте, то гинете.