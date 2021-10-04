В России полицейский майнил криптовалюту в здании МВД

Пекельце

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Управление Следственного комитета Саратовской области в России возбудило уголовное дело против полицейского, который майнил криптовалюту непосредственно в здании Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Meduza.

По версии следствия, инспектор регистрационно-экзаменационного отдела Государственной автоинспекции России майнил криптовалюту в служебном помещении с декабря 2020 по июль 2021. Вследствие этого инспекции пришлось переплатить 231 тысячу рублей (около 85 тысяч гривен) по счету за электроэнергию.

В официальном пресс-релизе следственного комитета имя полицейского не называется. Baza пишет, что его зовут Сергей Токарев, он капитан полиции.

«При обыске в помещении нашли два майнера для получения биткоинов, WiFi-роутер и три блока питания, один из которых находился на балансе Госавтоинспекции», — отмечает издание. По результатам служебной проверки полицейского уволят.

Дело против полицейского возбудили по статье о превышении служебных полномочий.

В России легально совершать сделки с криптовалютой можно с 1 января 2021 года.