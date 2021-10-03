В Англии полиция ищет мужчину, который потерял палец. Там обеспокоены его состоянием

Пекельце

Ale / Flickr

В Англии в графстве Хэмпшир полиция ищет владельца пальца, который нашли у многоквартирного дома. Об этом сообщает The Guardian.

Офицеры заявили, что мужчина потерял палец при попытке перелезть через забор, и они обеспокоены тем, что он мог потерять много крови.

Представитель правоохранительных органов сказал: «Расследование показало, что мужчина потерял палец в результате несчастного случая, когда пытался перелезть через забор после того, как попал в ловушку во дворе. Однако он ушел с места инцидента после того, как один из жителей дал ему полотенце».

«Любой, кто думает, что знает, кто этот человек, должен связаться с нами по телефону 101 и обратиться за медицинской помощью для него. Мы также хотели бы получить информацию от всех, кто видел, куда он пошел после инцидента. Считается, что мужчина до этого употреблял алкоголь», — добавили в полиции.