В Англії поліція шукає чоловіка, який загубив палець. Там стурбовані його станом

Офіцери заявили, що чоловік втратив палець при спробі перелізти через паркан, і вони стурбовані тим, що він міг втратити багато крові.

Представник правоохоронців сказав: «Розслідування показало, що чоловік втратив палець в результаті нещасного випадку, коли намагався перелізти через паркан після того, як потрапив у пастку у дворі. Однак він пішов з місця інциденту після того, як один із жителів дав йому рушник».

«Будь-хто, хто думає, що знає, хто цей чоловік, повинен звʼязатися з нами за номером 101 і звернутися по медичну допомогу для нього. Ми також хотіли б отримати звістку від всіх, хто бачив, куди він пішов після інциденту. Вважається, що чоловік перед тим вживав алкоголь», — додали у поліції.