Google заявила, что самым популярным запросом в поисковике от Microsoft является слово «Google»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Videvo
Корпорация Google заявила, что лидером запросов в поисковой системе Microsoft Bing является слово «Google».
Об этом пишет BBC.
Данные стали известными в результате рассмотрения иска, который был подан Google в ответ на штраф в $5 миллиардов от Европейского союза за злоупотребление положением на рынке.
«Мы представили доказательства, подтверждающие, что наиболее распространенным поисковым запросом в Bing, безусловно, является« Google. Люди используют Google потому, что они хотят, а не потому, что их заставляют», — заявил адвокат Альфонсо Ламадрид Генеральному суду ЕС.
Он отметил, что доля рынка Google соответствует опросам потребителей, показывающим, что 95% пользователей предпочитают Google конкурирующим поисковым системам».
- В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 миллиарда за нарушение антимонопольных правил ЕС.
- Позже Google согласилась заплатить почти €1 млрд, чтобы прекратить расследование о неуплате налогов, которое ведется против нее во Франции уже несколько лет.