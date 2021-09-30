Google заявила, що найпопулярнішим запитом в пошуковій системі від Microsoft є слово «Google»

Корпорація Google заявила, що лідером запитів у пошуковій системі Microsoft Bing є слово «Google».

Про це пише BBC.

Дані стали відомими під час розгляду позову, який був поданий Google у відповідь на штраф у $5 мільярдів від Європейського Союзу за зловживання становищем на ринку.

«Ми представили докази, які підтверджують, що найбільш поширеним пошуковим запитом у Bing, безумовно, є «Google». Люди використовують Google тому, що вони хочуть, а не тому, що їх змушують», — заявив адвокат Альфонсо Ламадрид Генеральному суду ЄС.

Він зазначив, що частка ринку, яку посідає Google, відповідає опитуванням споживачів, які показують, що 95% користувачів віддають перевагу Google перед конкуруючими пошуковим системами.