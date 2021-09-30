Google заявила, что самым популярным запросом в поисковике от Microsoft является слово «Google»

Корпорация Google заявила, что лидером запросов в поисковой системе Microsoft Bing является слово «Google».

Об этом пишет BBC.

Данные стали известными в результате рассмотрения иска, который был подан Google в ответ на штраф в $5 миллиардов от Европейского союза за злоупотребление положением на рынке.

«Мы представили доказательства, подтверждающие, что наиболее распространенным поисковым запросом в Bing, безусловно, является« Google. Люди используют Google потому, что они хотят, а не потому, что их заставляют», — заявил адвокат Альфонсо Ламадрид Генеральному суду ЕС.

Он отметил, что доля рынка Google соответствует опросам потребителей, показывающим, что 95% пользователей предпочитают Google конкурирующим поисковым системам».