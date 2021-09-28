В реке рядом с фестивалем «Гластонбери» обнаружили кокаин и экстази в концентрации, которая угрожает окружающей среде

Пекельце

Matt Cardy / Stringer

В британской реке рядом с местом проведения одного из крупнейших в мире музыкальных фестивалей — «Гластонбери» — ученые обнаружили высокое содержание кокаина и экстази (MDMA). Концентрация наркотиков в воде настолько высокая, что ее считают опасной для окружающей среды.

Об этом сообщает BBC.

В Бангорском университете проанализировали состав воды из реки Уайтлейк в Гластонбери, рядом с которой в 2019 году проходил фестиваль. Измерения по и против течения проводили до, во время и после фестиваля. Ученые обнаружили в воде опасное количество кокаина и экстази.

Доктор Кристиан Данн, который проводил исследования, говорит, что наркотики в воде в такой концентрации могут причинить вред окружающей среде. «Содержание наркотиков в воде реки достаточно высокое, чтобы нарушить жизненный цикл европейского угря, которому грозит вымирание», — сказал он.

Согласно анализу, концентрация MDMA выше по течению от места проведения фестиваля достигла 1,1 мг/куб. м, вниз по течению она в сто раз больше — 114,7 мг/куб. м. Похожая картина и с кокаином — его содержание выше по течению составило 50,4 мг/куб. м, а ниже — 854 мг/куб. м.

Исследователи уверены, что наркотические вещества попали в реку именно из-за гостей фестиваля.

Представитель «Гластонбери» подтвердил, что «самая большая угроза для водных путей и дикой природы, для которой они обеспечивают среду обитания, исходит от посетителей фестиваля, которые мочатся на землю».

Дэн Аберг, студент магистратуры в Школе естественных наук университета, добавил: «К сожалению, близость фестиваля «Гластонбери» к реке приводит к тому, что любые наркотики, которые попадают в почву при мочеиспускании, имеют мало времени для распада, прежде чем войти в уязвимую пресноводную экосистему».