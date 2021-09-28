В реке рядом с фестивалем «Гластонбери» обнаружили кокаин и экстази в концентрации, которая угрожает окружающей среде

В британской реке рядом с местом проведения одного из крупнейших в мире музыкальных фестивалей — «Гластонбери» — ученые обнаружили высокое содержание кокаина и экстази (MDMA). Концентрация наркотиков в воде настолько высокая, что ее считают опасной для окружающей среды.

Об этом сообщает BBC.

В Бангорском университете проанализировали состав воды из реки Уайтлейк в Гластонбери, рядом с которой в 2019 году проходил фестиваль. Измерения по и против течения проводили до, во время и после фестиваля. Ученые обнаружили в воде опасное количество кокаина и экстази.

Доктор Кристиан Данн, который проводил исследования, говорит, что наркотики в воде в такой концентрации могут причинить вред окружающей среде. «Содержание наркотиков в воде реки достаточно высокое, чтобы нарушить жизненный цикл европейского угря, которому грозит вымирание», — сказал он.