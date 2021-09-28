У річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили кокаїн та екстазі в концентрації, яка загрожує довкіллю

У британській річці поряд із місцем проведення одного з найбільших у світі музичних фестивалів — «Гластонбері» — учені виявили високий вміст кокаїну та екстазі (MDMA). Концентрація наркотиків у воді настільки велика, що її вважають небезпечною для довкілля.

Про це повідомляє BBC.

У Бангорському університеті проаналізували склад води з річки Уайтлейк у Гластонбері, поряд з якою у 2019 році проходив фестиваль. Вимірювання за та проти течії проводили до, під час і після фестивалю. Учені виявили у воді небезпечну кількість кокаїну й екстазі.

Доктор Крістіан Данн, який проводив дослідження, каже, що наркотики у воді в такій концентрації можуть завдати шкоди довкіллю. «Вміст наркотиків у воді річки достатньо високий, щоб порушити життєвий цикл європейського вугра, якому загрожує вимирання», — сказав він.