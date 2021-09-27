«Все хорошо в меру». Спикер президента России заявил, что Путин за сменяемость власти
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- Костя Андрейковец
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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин — сторонник идеи сменяемости власти.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков журналистам, добавив, что Путин — сторонник «сбалансированного подхода».
«То есть все хорошо в меру», — сказал Песков.
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