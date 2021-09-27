«Все добре в міру». Спікер президента Росії заявив, що Путін за змінюваність влади

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін — прихильник ідеї змінюваності влади.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Що стосується змінюваності влади — звичайно, президент є прихильником змінюваності влади, але це не повинно бути навʼязливою ідеєю, яка заважає роботі», — сказав Пєсков журналістам, додавши, що Путін — прихильник «збалансованого підходу».
«Тобто все добре в міру», — сказав Пєсков.
- На виборах в Держдуму Росії, які проходили з 17 по 19 вересня, знову «перемогла» партія Путіна «Єдина Росія», отримавши в Держдумі найбільше місць.
- За даними спостерігачів і журналістів, вибори пройшли з фальсифікаціями і підтасовуваннями на користь партії Володимира Путіна. Опозиції влада за допомогою тиску не дала шансів.
- Євросоюз, США та низка інших країн заявили, що не визнаватимуть вибори у Криму. Верховна Рада України постановою не визнала в цілому вибори, а РНБО анонсувала санкції проти всіх організаторів виборів в окупованому Криму і на Донбасі.
- 21 вересня провідний російський аналітик виборів Сергій Шпількин опублікував аналіз даних голосування на виборах, згідно із яким партії Путіна «намалювали» половину голосів.