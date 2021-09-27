«Все добре в міру». Спікер президента Росії заявив, що Путін за змінюваність влади

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін — прихильник ідеї змінюваності влади.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Що стосується змінюваності влади — звичайно, президент є прихильником змінюваності влади, але це не повинно бути навʼязливою ідеєю, яка заважає роботі», — сказав Пєсков журналістам, додавши, що Путін — прихильник «збалансованого підходу».

«Тобто все добре в міру», — сказав Пєсков.