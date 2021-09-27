«Все хорошо в меру». Спикер президента России заявил, что Путин за сменяемость власти

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин — сторонник идеи сменяемости власти.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе», — сказал Песков журналистам, добавив, что Путин — сторонник «сбалансированного подхода».

«То есть все хорошо в меру», — сказал Песков.