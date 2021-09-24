Экипаж гражданской миссии Inspiration4 опубликовал видео с орбиты и показал ксеноморфа из «Чужого»

Пекельце

Chris Hanks Sembroski / Twitter

Члены первого полностью гражданского экипажа миссии Inspiration4 продолжают публиковать видео с орбиты и показывать вид на Землю. Пилот Ниас Проктор снял момент, когда они впервые открывали люк в куполе и с удивленными лицами смотрели на Землю.

Бортинженер Кристофер Семброски снял вид с воздуха на Австралию и несколько спиралей шторма над Землей.

Также выяснилось, что экипаж взял на борт две игрушки: ксеноморфа — это один из видов инопланетных существ из фильма «Чужой», и фигурку Funko Pop (популярные коллекционные фигурки из винила).

«Он доброжелателен. Пока не нападал», — пошутил командир Айзекмана о ксеноморфе.