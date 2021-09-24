Экипаж гражданской миссии Inspiration4 опубликовал видео с орбиты и показал ксеноморфа из «Чужого»

Члены первого полностью гражданского экипажа миссии Inspiration4 продолжают публиковать видео с орбиты и показывать вид на Землю. Пилот Ниас Проктор снял момент, когда они впервые открывали люк в куполе и с удивленными лицами смотрели на Землю.
Бортинженер Кристофер Семброски снял вид с воздуха на Австралию и несколько спиралей шторма над Землей.
Также выяснилось, что экипаж взял на борт две игрушки: ксеноморфа — это один из видов инопланетных существ из фильма «Чужой», и фигурку Funko Pop (популярные коллекционные фигурки из винила).
«Он доброжелателен. Пока не нападал», — пошутил командир Айзекмана о ксеноморфе.
- Ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запустили 16 сентября в 03:02 по Киеву. Приводнился экипаж 19 сентября в 02:06. Экипаж, который прошел шестимесячную подготовку, ежедневно облетал Землю более 15 раз.
- После отправки миссии Inspiration4 на околоземной орбите находилось рекордное количество космонавтов — 14 человек.