Екіпаж цивільної місії Inspiration4 опублікував відео з орбіти і показав ксеноморфа з «Чужого»

Члени першого повністю цивільного екіпажу місії Inspiration4 продовжують публікувати відео з орбіти та показувати вид на Землю. Пілот Ніас Проктор зняв момент, коли вони вперше відкривали люк у куполі та зі здивованими обличчями дивилися на Землю.
Бортінженер Крістофер Семброскі зняв вид з повітря на Австралію і кілька спіралей шторму над Землею.
Також зʼясувалося, що екіпаж взяв на борт дві іграшки: ксеноморфа — це один з видів інопланетних істот з фільму «Чужий», і фігурку Funko Pop (популярні колекційні фігурки з вінілу).
«Він доброзичливий. Пока не нападав», — пожартував командир Айзекман про ксеноморфа.
- Ракету-носій Falcon 9 із пілотованим кораблем Crew Dragon запустили 16 вересня о 03:02 за Києвом. Приводнився екіпаж 19 вересня о 02:06. Екіпаж, який пройшов шестимісячну підготовку, щодня облітав Землю понад 15 разів.
- Після відправки місії Inspiration4 на навколоземній орбіті перебувала рекордна кількість космонавтів — 14 людей.