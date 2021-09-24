Екіпаж цивільної місії Inspiration4 опублікував відео з орбіти і показав ксеноморфа з «Чужого»

Члени першого повністю цивільного екіпажу місії Inspiration4 продовжують публікувати відео з орбіти та показувати вид на Землю. Пілот Ніас Проктор зняв момент, коли вони вперше відкривали люк у куполі та зі здивованими обличчями дивилися на Землю.

Бортінженер Крістофер Семброскі зняв вид з повітря на Австралію і кілька спіралей шторму над Землею.

Також зʼясувалося, що екіпаж взяв на борт дві іграшки: ксеноморфа — це один з видів інопланетних істот з фільму «Чужий», і фігурку Funko Pop (популярні колекційні фігурки з вінілу).

«Він доброзичливий. Пока не нападав», — пожартував командир Айзекман про ксеноморфа.