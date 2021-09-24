В Индии модель отсудила у парикмахерской более $200 тысяч за неправильную стрижку

Пекельце

Adam Winger / Unspalsh

В Индии суд по делам потребителей обязал салон выплатить компенсацию модели в $271 тысячи за неправильную стрижку. Об этом сообщает BBC.

Женщина отметила, что благодаря своим длинным волосам работала в фирмах по производству товаров для волос. Но в салоне слишком коротко ее постригли (вопреки ее же пожеланиям), что нанесло женщине «огромные убытки, полностью изменило ее образ жизни и разрушило мечту стать топ-моделью».

«Она перенесла серьезный психический срыв и травму из-за халатности во время стрижки волос и не могла сосредоточиться на своей работе, и в итоге потеряла работу», — заявила Национальная комиссия по решению потребительских споров.

Инцидент произошел в 2018 году. Модель отправилась в салон в Дели на стрижку и дала персоналу конкретные инструкции о том, как ее надо постричь. Однако парикмахер обрезал большую часть «оставив только 10 сантиметров от верхушки». Когда она пожаловалась в салоне, ей предложили бесплатное лечение волос, чтобы исправить ошибку. Однако после этой процедуры ухудшилось состояние волос.