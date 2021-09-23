Герои «Телепузиков» по случаю 25-летия мультфильма объединятся и выпустят музыкальный альбом

Пекельце

Teletubbies / Twitter

«Телепузики» по случаю 25-летия мультфильма воссоединятся, чтобы выпустить новый альбом, который называется Ready, Steady, Go! В альбоме будет 10 песен, в том числе заглавный сингл.

Об этом сообщает Sky News.

Герои мультфильма Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По в субботу, 25 сентября, выпустят первый новый сингл с видеоклипом. Полный альбом выйдет 15 октября.

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Мультфильм «Телепузики» транслировался с марта 1997 года по февраль 2001 года. Он рассказывает о приключениях ярких персонажей Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По с антеннами на головах. Сериал создали, «чтобы побудить детей творчески смотреть телевизор и способствовать развитию детства». 25-летие он отметит в 2022 году.

В ноября 2015 года вышло продолжение «Телепузиков», которое шло до октября 2018 года. В 2017 году они выпустили альбом Big Hugs с музыкой из этого продолжения.