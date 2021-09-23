Герои «Телепузиков» по случаю 25-летия мультфильма объединятся и выпустят музыкальный альбом

«Телепузики» по случаю 25-летия мультфильма воссоединятся, чтобы выпустить новый альбом, который называется Ready, Steady, Go! В альбоме будет 10 песен, в том числе заглавный сингл.

Об этом сообщает Sky News.

Герои мультфильма Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По в субботу, 25 сентября, выпустят первый новый сингл с видеоклипом. Полный альбом выйдет 15 октября.