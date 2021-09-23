Герої «Телепузиків» з нагоди 25-річчя мультфільму обʼєднаються та випустять музичний альбом

«Телепузики» з нагоди 25-річчя мультфільму воззʼєднаються, щоб випустити новий альбом, який називається Ready, Steady, Go! В альбомі буде 10 пісень, зокрема і заголовний сингл.
Про це повідомляє Sky News.
Герої мультфільму Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ляля та По в суботу, 25 вересня, випустять перший новий сингл із відеокліпом. Повний альбом буде 15 жовтня.
Мультфільм «Телепузики» транслювався з березня 1997 року до лютого 2001-го. Він розповідає про пригоди яскравих персонажів Тінкі-Вінкі, Діпсі, Лялі та По з антенами на головах. Серіал створили, «щоб спонукати дітей творчо дивитися телевізор і сприяти розвитку дитинства». 25-річницю він святкуватиме у 2022 році.
У листопаді 2015 року вийшло продовження «Телепузиків», яке тривало до жовтня 2018 року. У 2017 році вони випустили альбом Big Hugs із музикою з цього продовження.
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