Герої «Телепузиків» з нагоди 25-річчя мультфільму обʼєднаються та випустять музичний альбом

«Телепузики» з нагоди 25-річчя мультфільму воззʼєднаються, щоб випустити новий альбом, який називається Ready, Steady, Go! В альбомі буде 10 пісень, зокрема і заголовний сингл.

Про це повідомляє Sky News.

Герої мультфільму Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ляля та По в суботу, 25 вересня, випустять перший новий сингл із відеокліпом. Повний альбом буде 15 жовтня.