В Индии сожгли 2 500 рогов носорогов, чтобы доказать, что они не имеют лечебных свойств

Пекельце

Himanta Biswa Sarma / Twitter

В Индии в штате Ассам публично сожгли 2 479 рогов носорогов — это самый большой подобный запас в мире. Таким образом правительство решило развенчать миф о лечебных свойствах рогов и прекратить браконьерство в отношении индийских носорогов.

Об этом сообщает India Today.

Рога сожгли по случаю Всемирного дня носорога — 22 сентября. На мероприятии был главный министр штата, который заявил, что поскольку рога не имеют доказанной лекарственной ценности, разрешение на их продажу равносильно обману людей и поощрению к браконьерству.

Рога собрали с носорогов, умерших естественной смертью в дикой природе или в результате драк.

Ассам — штат, в котором проживает 71% мировой популяции однорогих носорогов. Существуют мифы о лечебных свойствах их рога, который часто используют в традиционной китайской медицине (лекарства из рога носорога высоко ценятся, он входит в китайские рецепты «долголетия и бессмертия»).

По данным переписи 2018 года, популяция однорогих носорогов в Ассаме увеличилась с 1 672 животных в 1999 году до 2 652. Однорогий носорог, который раньше находился «под угрозой исчезновения», теперь в списке «уязвимых». В будущем рога носорогов, умерших естественным путем или в результате несчастных случаев, будут ежегодно сжигать.

Правительство штата недавно проверило рога носорогов, которые хранятся в различных государственных казначействах, чтобы уничтожить их, за исключением тех, что связаны с судебными делами или необходимы для научных и академических целей. Вл время этой процедуры Комитет по проверке рогов носорога зафиксировал крупнейший в мире рог весом 3,051 кг и длиной 36 см.