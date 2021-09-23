В Індії спалили 2 500 рогів носорогів, аби довести, що вони не мають лікувальних властивостей

В Індії у штаті Ассам публічно спалили 2 479 рогів носорогів — це найбільший подібний запас у світі. Таким чином уряд вирішив розвінчати міф про лікувальні властивості рогів і припинити браконьєрство щодо індійських носорогів.

Про це повідомляє India Today.

Роги спалили з нагоди Всесвітнього дня носорога — 22 вересня. На заході був головний міністр штату, який заявив, що оскільки роги не мають доведеної лікарської цінності, дозвіл на їх продаж рівносильний обману людей і заохоченню до браконьєрства.

Роги зібрали з носорогів, які померли природною смертю у дикій природі та в бійках.