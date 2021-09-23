В Индии сожгли 2 500 рогов носорогов, чтобы доказать, что они не имеют лечебных свойств

В Индии в штате Ассам публично сожгли 2 479 рогов носорогов — это самый большой подобный запас в мире. Таким образом правительство решило развенчать миф о лечебных свойствах рогов и прекратить браконьерство в отношении индийских носорогов.

Об этом сообщает India Today.

Рога сожгли по случаю Всемирного дня носорога — 22 сентября. На мероприятии был главный министр штата, который заявил, что поскольку рога не имеют доказанной лекарственной ценности, разрешение на их продажу равносильно обману людей и поощрению к браконьерству.

Рога собрали с носорогов, умерших естественной смертью в дикой природе или в результате драк.