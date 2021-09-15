Университет Поплавского открыл «первый в Украине и мире» факультет TikTok. После его окончания выдадут диплом

Пекельце

Киевский университет культуры

Киевский университет культуры открыл факультет TikTok, который называют первым в Украине и мире. После его окончания выдадут диплом.

Об этом на открытии факультета объявил президент учебного заведения Михаил Поплавский во вторник, 14 сентября.

«Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем учить с нуля и по окончании вы сможете получить диплом», — заявил Поплавский.

Руководитель проекта — выпускница университета, начальник его культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Обучение будет бесплатным для всех студентов университета культуры. Больше подробностей пока нет.

Киевский университет культуры