В Киеве установят памятник борщу. Жителям предлагают выбрать место

Пекельце

Артем Марков / «Бабель»

В Киеве планируют установить памятник борщу. Жителям столицы предлагают выбрать место для скульптуры.

Как сообщает пресс-служба КГГА, инициатором установки скульптуры выступил шеф-повар Евгений Клопотенко, который активно популяризирует это украинское блюдо и борется с попытками России присвоить его себе.

По словам Клопотенко, борщ — одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которое является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия и популяризации гастротуризма.

Киевские власти согласились с доводами повара. После выбора места для памятника будет объявлен открытый конкурс среди скульпторов на лучшую идею.