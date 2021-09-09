В Киеве установят памятник борщу. Жителям предлагают выбрать место
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- Костя Андрейковец
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Артем Марков / «Бабель»
В Киеве планируют установить памятник борщу. Жителям столицы предлагают выбрать место для скульптуры.
Как сообщает пресс-служба КГГА, инициатором установки скульптуры выступил шеф-повар Евгений Клопотенко, который активно популяризирует это украинское блюдо и борется с попытками России присвоить его себе.
По словам Клопотенко, борщ — одно из ключевых блюд национальной гастрономии, которое является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия и популяризации гастротуризма.
Киевские власти согласились с доводами повара. После выбора места для памятника будет объявлен открытый конкурс среди скульпторов на лучшую идею.