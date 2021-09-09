У Києві встановлять памʼятник борщу. Жителям пропонують обрати місце

У Києві планують встановити памʼятник борщу. Жителям столиці пропонують обрати місце для скульптури.

Як повідомляє пресслужба КМДА, ініціатором встановлення скульптури виступив шеф-кухар Євген Клопотенко, який активно популяризує цю українську страву і бореться зі спробами Росії привласнити її собі.

За словами Клопотенка, борщ — одна з ключових страв національної гастрономії, яка є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.

Київська влада погодилася з доводами кухаря. Після вибору місця для памʼятника буде оголошено відкритий конкурс серед скульпторів на найкращу ідею.