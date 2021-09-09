В Беларуси учительница получила два года лишения свободы за комментарий под фото милиционера

Пекельце

Valery Sharifulin / Contributor

В Беларуси суд города Барановичи дал два года «домашней химии» 33-летней учительнице английского языка Марии Михеевой за комментарий в одном из Telegram-чатов под фотографией милиционера.

Об этом сообщают правозащитный центр «Вясна» и пресс-служба Верховного суда.

Михеева оставила под фото Вадима Якимчика комментарий: «Я с этим чмом в молодости гуляла». За это ее обвинили в оскорблении должностного лица при исполнении им служебных обязанностей (ст. 369 УК РБ), а лингвистическая экспертиза установила, что слово «чмо» унижает достоинство силовика.

На суде учительница гимназии, которая находится в декретном отпуске, признала свою вину. Это и наличие двух детей у учительницы суд счел смягчающим обстоятельством.

Кроме двух лет «домашней химии», у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон.

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