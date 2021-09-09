У Білорусі вчителька отримала два роки позбавлення волі за коментар під фото міліціонера

У Білорусі суд міста Барановичі дав два роки «домашньої хімії» 33-річній вчительці англійської мови Марії Міхеєвій за коментар в одному з Telegram-чатів під фотографією міліціонера.
Про це повідомляють правозахисний центр «Вясна» і пресслужба Верховного суду.
Міхеєва залишила під фото Вадима Якимчика коментар: «Я з цим чмом замолоду гуляла». За це її звинуватили в образі посадової особи при виконанні нею службових обовʼязків (ст. 369 КК РБ), а лінгвістична експертиза встановила, що слово «чмо» принижує гідність силовика.
На суді вчителька гімназії, яка перебуває у декретній відпустці, визнала свою провину. Це і наявність двох дітей у вчительки суд визнав помʼякшувальною обставиною.
Крім двох років «домашньої хімії», у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.
- У Білорусі після придушення протестів 2020 року режим Олександра Лукашенка активно карає всіх, хто виступав проти чинної влади і силовиків. Подібні випадки, як у Міхеєвої, доволі поширені.
- 6 вересня суд Мінська засудив білоруських опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до колонії на 11 і 10 років відповідно. Їх визнали винними в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади та створенні екстремістського формування і керівництві ним.